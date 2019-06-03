Понедельник, 3 Июня 2019 года
11:46:15 МСК

Рабочие Донецкой фильтровальной станции оказались под обстрелом ВСУ — СЦКК

Происшествия

Люди не пострадали

Рабочие Донецкой фильтровальной станции оказались под обстрелом ВСУ — СЦКК
John Crosby
Миномётный обстрел

Донецк, 3 июня 2019, 11:40 — REGNUM  Украинские силовики обстреляли из миномётов районы Донецкой фильтровальной станции и Васильевской насосной станции, сообщили 3 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«С 05:25 вооружённые формирования Украины ведут массированный минометный огонь в направлении Ясиноватой. В 09:20 в зону обстрела попал автобус рабочей смены Донецкой фильтровальной станции, который в это время двигался со стороны Донецкой фильтровальной станции по автотрассе Н-20 в Ясиноватую», — сказано в сообщении.

В результате обстрела никто не пострадал, автобус покинул опасный район.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 214 единиц боеприпасов, повредив два жилых дома в населённом пункте Докучаевск.

Читайте также: ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 13 раз — СЦКК

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Артобстрелы республик Донбасса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить