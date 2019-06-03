Отец убитого спецназовца: сын не мог пройти мимо попавших в беду

Красногорск, , 11:38 — REGNUM Погибший в подмосковном поселке Путилово бывший боец спецназа ГРУ Никита Белянкин обладал «патологическим чувством справедливости» и не мог пройти мимо тех, кто попал в беду. Об этом рассказал отец убитого Алексей Белянкин, передает 3 июня РЕН ТВ.

«У него это в крови, с детства. Всегда было так по жизни, в Сирии тоже было, ребята попали в засаду, он спасал, выручал», — сказал отец погибшего спецназовца.

Мужчина поблагодарил друзей погибшего сына за помощь в поиске свидетелей преступления. Он добавил, что все участники драки ударились в бега, но местонахождение главного подозреваемого «вроде бы установили».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в поселке Путилово Красногорского района Подмосковья произошла драка, в которой погиб бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин. Гуляя с девушкой, он увидел, как несколько человек избивают другого. Белянкин вмешался в драку и был смертельно ранен ножом. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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