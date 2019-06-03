Протесты в Судане: погибли девять человек

Хартум, , 10:47 — REGNUM В результате столкновений между военными Судана и оппозицией, погибли по меньшей мере девять человек. Об этом 3 июня сообщает Al Arabia со ссылкой на свои источники.

По предварительным данным, силовые структуры пытались разогнать сидячую забастовку у штаба вооруженных сил страны, продолжающуюся несколько месяцев.

Как передавало ИА REGNUM, в декабре 2018 года власти Судана подняли цены на хлеб, что привело к массовым акциям протеста. Беспорядками воспользовались военные, свергнув президента страны Омара аль-Башира.

Представители армии создали временное переходное правительство сроком полномочий на три года. Однако демонстранты продолжают манифестации, требуя передачи власти в руки гражданских.

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