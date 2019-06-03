В Канаде разбился небольшой самолёт: трое погибших

Оттава, , 10:29 — REGNUM В Канаде потерпел крушение небольшой самолёт. Как сообщает телеканал CTV, инцидент произошёл в провинции Альберта почти сразу после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт.

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Представитель Королевской канадской конной полиции Кертис Питерс сообщил, что самолёт взлетел около 22:15 1 июня из регионального аэропорта Медисин-Хат и следовал в соседнюю провинцию Саскачеван. Полёт должен был длиться около 90 минут, однако спустя некоторое время борт пропал с радаров.

Самолет был найден в утром 2 июня примерно в 30 километрах к востоку от Медисин-Хат. В авиакатастрофе погибли три человека. По факту крушения самолета начато расследование.

Личность одного из трех погибших установлена. Это Джастин Фильто, спортсмен из Саскачевана. Как сообщила мать молодого человека, её 26-летний сын возвращался домой с мальчишника вместе со своим другом и его отцом — пилотом самолёта.

Как сообщало ИА REGNUM, чуть больше недели назад в Канаде произошло аналогичное авиапроисшествие. 24 мая в провинции Квебек разбился небольшой самолёт. В результате погибли два человека (пилот и пассажир). Личности погибших пока не установлены.

Причины произошедшего устанавливаются.