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На украино-польской границе задержали автомобиль с янтарём в бензобаке

Происшествия

Всего нашли 12 кг янтаря

Львов, Украина, 3 июня 2019, 10:21 — REGNUM  Украинские пограничники задержали автомобиль, в бензобаке которого нашли партию контрабандного янтаря. Об этом сообщили 3 июня в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Утром, 3 июня, на пункт пропуска «Рава-Русская» прибыл автомобиль под управлением гражданина Украины. При детальном осмотре пограничники нашли в бензобаке транспортного средства 12 кг необработанного янтаря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польские пограничники обнаружили в салоне автомобиля, приехавшего с Украины, более 400 кг контрабандного янтаря. Это рекордная партия, изъятая за последние годы.

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