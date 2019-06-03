В Бурятии сгорело втрое больше леса, чем за прошлую весну

Улан-Удэ, , 10:16 — REGNUM К началу лета в Бурятии зарегистрировано 256 лесных пожаров общей площадью 56 тыс. гектаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства. Это почти втрое больше показателей аналогичного периода 2018 года, когда было зарегистрировано 215 пожаров на площади в 19 тыс. гектаров.

На выходных 1 и 2 июня пожарные боролись с крупным возгоранием в Иволгинском районе республики. На тушении было задействовано более 170 человек из числа лесной охраны, пожарных-парашютистов и лесопользователей, 41 единица тяжелой и лесопожарной техники. В результате пожар был локализован ко 2 июня на площади в 450 гектаров.

Кроме того, на выходных ликвидировано три лесных пожара в Заиграевском и Кижингинском районах Бурятии. На территории Еравнинского района системой космического мониторинга была обнаружена одна термоточка.

«Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении тушения, в связи с тем, что по данному пожару отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики, и прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинен», — отметили в РАЛХ.

Между тем в Главном управлении МЧС по республике ожидают повышение пожарной опасности из-за усиления ветра до 15 — 20 м/с.

«С 3 по 6 июня в г. Улан-Удэ, Бичурском, Заиграевском, Селенгинском и Тарбагатайском районах чрезвычайно высокая пожарная опасность — 5 класс. В Баунтовском, Джидинском, Еравнинском, Закаменском, Мухоршибирском районах высокая пожарная опасность — 4 класс. Сотрудники МЧС России призывают граждан ни в коем случае не пренебрегать требованиями пожарной безопасности», — сообщили в управлении.

Добавим, что на территории республики с 15 апреля действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры за пределами специально оборудованных мест, выжигать прошлогоднюю траву, мусор, а также проводить пожароопасные работы в границах сел и городов. Исключением станут лишь работы, проводимые специализированными организациями для предупреждения лесных пожаров.

Ранее по теме: В Бурятии введён особый противопожарный режим

Читайте также: В районе Бурятии введён режим ЧС из-за лесных пожаров