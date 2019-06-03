В Иракском Курдистане арестовали трех человек, обвиняемых в похищении людей

Эрбиль, Ирак, 3 июня 2019, 09:48 — REGNUM Правоохранительные органы Иракского Курдистана арестовали трех подозреваемых в похищении граждан Индии. Об этом 3 июня сообщает Kurdistan24 со ссылкой на источники.
Представители силовых структур региона опубликовали запись, на которой можно разобрать признательные показания задержанных: они якобы похищали граждан Индии и требовали выкуп с их родственников.
Отмечается, что захваченные в плен с целью выкупа в настоящее время освобождены, их жизням ничего не угрожает.
Читайте ранее в этом сюжете: Президент Иракского Курдистана: о вызовах, стоящих перед курдским лидером