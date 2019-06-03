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В Иракском Курдистане арестовали трех человек, обвиняемых в похищении людей

Происшествия

Захваченные в плен с целью выкупа в настоящее время освобождены

Эрбиль, Ирак, 3 июня 2019, 09:48 — REGNUM  Правоохранительные органы Иракского Курдистана арестовали трех подозреваемых в похищении граждан Индии. Об этом 3 июня сообщает Kurdistan24 со ссылкой на источники.

Представители силовых структур региона опубликовали запись, на которой можно разобрать признательные показания задержанных: они якобы похищали граждан Индии и требовали выкуп с их родственников.

Отмечается, что захваченные в плен с целью выкупа в настоящее время освобождены, их жизням ничего не угрожает.

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