Девушка пыталась спасти раненного в сердце спецназовца ГРУ

Красногорск, , 09:39 — REGNUM Девушка бывшего бойца ГРУ Никиты Белянкина, который был смертельно ранен в сердце во время драки в Московской области, пыталась спасти своего возлюбленного, однако все приложенные старания оказались тщетными. Спасти молодого человека не удалось. Об этом рассказал его погибшего Иван Шуханов.

Читайте также: В драке в Подмосковье зарезали бывшего спецназовца

После того, как один из нападавших нанёс Белянкину удар ножом, девушка сразу же подбежала к нему и незамедлительно попыталась оказать первую помощь. В числе прочего пыталась сделать непрямой массаж сердца.

«Никита умер у нее на руках […] Я представляю, как ей тяжело», — приводит «РЕН ТВ» слова Шуханова.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство уроженца Москвы, бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, служившего в Новосибирске, было совершено 1 июня на территории посёлка Путилково Московской области. Молодой человек, гулявший в парке с девушкой, решил заступиться за мужчину, которого избивала группа людей. Однако несколько человек напали на него и ранили в сердце. Белянкин скончался на месте.

Ещё одного пострадавшего во время конфликта доставили в больницу. Врачи диагностировали у него ранение брюшной полости. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Злоумышленники с места преступления скрылись.