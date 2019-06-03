Томские дайверы нашли на дне Белого озера боевую гранату

Томск, , 09:21 — REGNUM Традиционный подводный «субботник» на Белом озере в Томске завершился обнаружением боевой гранаты, сообщает 3 июня пресс-служба Томского политехнического университета (ТПУ).

Снаряд обнаружили члены клуба ТУСУРа «Наяда», после чего и передали его студентам-политехникам, дежурившим рядом в лодке.

«Сначала думали, что это игрушечное оружие, но при детальном рассмотрении на берегу оказалось, что шутить с этим не стоит. Была вызвана полиция, служба разминирования. Выяснилось, что граната боевая, территорию оцепили, а снаряд забрали сотрудники», — сообщили участники экосубботника.

Дайверы клубов ТПУ «Афалина» и ТУСУРа «Наяда» очищают от мусора городские водоёмы и прибрежные зоны в рамках проекта «Экологический подводный десант». Подводные «субботники» по традиции начинаются в первое воскресенье июня на Белом озере.

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