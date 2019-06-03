С начала года на Украине утонули более 270 человек

Киев, , 09:20 — REGNUM С начала 2019 года в водоёмах Украины утонули 274 человека. Об этом сообщили 2 июня в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«Всего с начала года на водоемах страны уже погибло 274 человека, из которых 25 детей», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что спасателям удалось сохранить жизни 138 человек, в числе которых 20 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Закарпатье жертвой наводнение стал одиннадцатилетний мальчик. Его тело спасатели нашли в трёх километрах вниз по течению реки Вича.

Читайте также: В Закарпатье нашли тело исчезнувшего ребёнка