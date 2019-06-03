Гонки на тракторах под Ростовом-на-Дону могли обернуться трагедией

Ростов-на-Дону, , 08:45 — REGNUM Гонки на тракторах «Бизон трек-шоу», которые в 17-й раз принимает Ростовская область, могла обернуться трагедией. Одна из машин — участниц «Бизон трек-шоу», по непонятным пока причинам, чуть не въехала в толпу журналистов.

Несмотря на 40-градусную жару и палящее солнце, 2 июня чемпионат по тракторным гонкам, который проходит на четвертом километре трассы Ростов — Таганрог, посетили около 40 тыс. человек. Представителям местных массмедиа было предоставлено специально отведённое место для съёмок старта гонок сельскохозяйственной техники. В момент начала соревнований одна из машин съехала с трассы и двинулась в сторону журналистов.

«По счастливой случайности, серьёзных травм никто не получил», — уточнил Telegram-канал «Че по Ростову?», выложивший видео инцидента.

Отметим, что в 2019 году в тракторном многоборье соревновались 33 механизатора из Ростовской и Московской областей, Краснодарского и Ставропольского краёв и Республики Крым.

В упорной борьбе звание лучшего тракторного гонщика России в текущем году получил Вячеслав Миронов из Московской области. Второе место досталось механизатору из Ростовской области Эдильбию Караянову. Бронзовым призёром стал Юрий Архипцев из Ставропольского края. Четвёртым финишировал ещё один представитель Донского региона Роман Струк. В подарок им вручена сельхозтехника.