В Омской области врач не доехал до больного ребёнка из-за «убитой» дороги

Тара, Омская область, , 08:33 — REGNUM В городе Тара Омской области врач-педиатр не смог попасть на вызов к ребёнку, так как машина не смогла проехать по улице 16-я Линия и застряла в грязи.

Информация об инциденте, произошедшем 31 мая, появилась на странице паблика «Подслушано в Таре» в соцсети «ВКонтакте».

В записи в паблике уточняется, что в июне 2018 года жители этой улицы обращались к федеральным властям, попросив помочь с ремонтом дороги.

«В этом году обращались к властям нашего города. Из администрации приехали и снова забыли. Такая проблема каждый год», — пишет автор поста.

В итоге машину с медиком не смогли вытянуть ни КамАЗом, ни «Уралом».

"Пользуясь случаем, хочется выразить благодарность администрации города!» — иронизирует автор поста.

Напомним, по словам местной жительницы, которая в июне 2018 года обращалась к федеральным властям через сайт открытых обращений, дорогу в Таре на 16-й Линии размывает дождём уже на протяжении многих лет. Тарчанка также подчеркнула, что каждый год жители улицы скидываются, чтобы засыпать дорогу битым кирпичом, а местные власти на ситуацию не реагируют, сообщал портал «СуперОмск».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Нижнеомском районе Омской области жительнице деревни Радищево, сломавшей ногу из-за обрушения участка дороги, пришлось ползти до дома на руках. По словам сельчанки, когда она обходила промоину, участок дороги обрушился буквально под её ногой. Добавим, в тот период в Нижнеомском районе было ограничено транспортное сообщение с пятью населёнными пунктами из-за паводка.

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