Футболист Неймар опубликовал чат с женщиной, обвинившей его в изнасиловании

Париж, , 08:30 — REGNUM Футболист сборной Бразилии и нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен Жермен» Неймар обвинен в изнасиловании. Чтобы доказать свою невиновность, спортсмен опубликовал переписку с женщиной, объявившей себя пострадавшей, передает немецкий канал n-tv 3 июня.

На своей странице в Instagram Неймар разместил видеозапись, на которой утверждает, что «попал в ловушку». Футболист показал переписку с женщиной, которая содержит пикантные фотографии и недвусмысленные любовные послания от обоих участников чата. По его словам, на следующий день после встречи в отеле он нормально общался с женщиной в Whatsapp. Через какое-то время его публикация была удалена из Instagram.

Отец футболиста заявил бразильским средствам массовой информации, что некий адвокат из Сан-Паулу требовал от семьи денежную сумму, угрожая публичными обвинениями против Неймара в изнасиловании.

Как сообщало ИА REGNUM, звезде бразильского футбола грозит до пяти лет лишения свободы. Полиция начнет расследование 3 июня.

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