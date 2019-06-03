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В Турции задержали порядка 20 человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ*

Происшествия

*ИГИЛ – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Анкара, 3 июня 2019, 08:04 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции задержали по меньшей мере 20 человек, обвиняемых в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 2 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Арестованные подозреваются в планировании террористических актов на территории государства. У обвиняемых было изъято оружие и вещества, необходимые для создания взрывных устройств.

Напомним, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются дестабилизировать ситуацию в Турции, устраивая здесь террористические акты. За все время в стране от рук боевиков погибли свыше 300 человек.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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