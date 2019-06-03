В Днепропетровске на заводе произошел пожар

Днепропетровск, Украина, , 08:03 — REGNUM Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины ликвидировали пожар на заводе по производству туалетной бумаги в Днепропетровске, заявили 2 июня в пресс-службе ГСЧС.

«Прибывшие на место огнеборцы установили, что пожар возник на третьем этаже трёхэтажного здания на площади около 500 кв. м… Огонь повредил рулоны с бумагой», — сказано в сообщении.

Пожар быстро локализировали, а через семь часов огонь удалось потушить. Всего в ликвидации пожара участвовали 35 человек и девять единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве случился пожар на судостроительном предприятии «Ленинская кузница» (переименовано в «Кузница на Рыбацком»). Загорелась электропроводка корабля, находящегося на ремонте.

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