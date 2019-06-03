Военные Турции «нейтрализовали» пятерых членов РПК в Ираке

Анкара, , 07:23 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» пятерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время продолжающейся акции в иракской провинции Хакурк, сообщает 2 июня Anadolu Ajansi.

Министерство внутренних дел Турции использует термин «нейтрализован» по отношению как к ликвидированному противнику, так и захваченному или сдавшемуся добровольно.

Рабочая партия Курдистана считается в стране, а также в ряде других государств террористической организацией. Курды на протяжении долгих десятилетий ведут борьбу за создание в Турции собственной автономии.

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