Понедельник, 3 Июня 2019 года
07:34:38 МСК

Глава правительства города Кассель найден убитым в своем саду

Происшествия

65-летний политик скончался от огнестрельного ранения

Глава правительства города Кассель найден убитым в своем саду
Иван Шилов © ИА REGNUM
Убийство

Кассель, Германия, 3 июня 2019, 07:20 — REGNUM  Председатель правительства немецкого города Кассель (федеральная земля Гессен) Вальтер Любке найден убитым в собственном саду, передает немецкий канал n-tv.

65-летний политик, член партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) скончался от огнестрельного ранения в ночь на 2 июня. Об этом сообщили местные власти со ссылкой на семью Любке.

Уголовная полиция Гессена начала расследование. Представители правительства Гессена сообщили, что коллеги Любке переживают «шок и потрясение от смерти популярного и чрезвычайно открытого руководителя».

Доктор экономики Вальтер Любке возглавлял правительство Гессена с 2009 года. До этого в течение 10 лет он был депутатом ландтага Гессена от ХДС.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Германии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить