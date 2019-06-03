Глава правительства города Кассель найден убитым в своем саду

Кассель, Германия, , 07:20 — REGNUM Председатель правительства немецкого города Кассель (федеральная земля Гессен) Вальтер Любке найден убитым в собственном саду, передает немецкий канал n-tv.

65-летний политик, член партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) скончался от огнестрельного ранения в ночь на 2 июня. Об этом сообщили местные власти со ссылкой на семью Любке.

Уголовная полиция Гессена начала расследование. Представители правительства Гессена сообщили, что коллеги Любке переживают «шок и потрясение от смерти популярного и чрезвычайно открытого руководителя».

Доктор экономики Вальтер Любке возглавлял правительство Гессена с 2009 года. До этого в течение 10 лет он был депутатом ландтага Гессена от ХДС.