Хакасия: десятки пожаров за два дня, погиб один человек

Абакан, , 07:02 — REGNUM В Хакасии за выходные (1−2 июня) зарегистрировано 28 пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском главке МЧС, огнеборцы тушили жильё, сено, автомобиль, гаражи, надворные постройки. В Боградском районе на пожаре, возникшем из-за неосторожности при курении, погиб мужчина.

На тушение мусора пожарные за два дня выезжали 13 раз, на тушение палов травы — пять раз.

Что касается пожара в Боградском районе, горел частный жилой дом в селе Знаменка. Внутри пожарные обнаружили погибшего 61-летнего мужчину. Предварительная причина — неосторожность при курении.

Всего с начала 2019 года в Хакасии зарегистрировано 1492 пожара.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с 25 марта по 25 мая 2019 года действовал особый противопожарный режим.

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