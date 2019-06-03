Понедельник, 3 Июня 2019 года
06:28:30 МСК

Ребенок скончался во время утренней гимнастики в детском лагере

Происшествия

Медикам не удалось реанимировать школьника

Благовещенск, 3 июня 2019, 06:28 — REGNUM  В детском лагере «Колосок» Амурской области умер школьник, сообщает 3 июня «Амурская правда» со ссылкой на источник в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Как стало известно, мальчик 2005 года рождения находился в лагере в рамках спортивной профильной смены. Ему стало плохо утром во время выполнения оздоровительной утренней зарядки. Врачи детского лагеря оказали подростку необходимую помощь, однако реанимировать его не удалось.

Точную причину смерти ребенка установят специалисты в ходе назначенной проверки.

Сообщается, что дети заехали в лагерь накануне днем.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Несчастные случаи с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить