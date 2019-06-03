Понедельник, 3 Июня 2019 года
06:31:52 МСК

Неизвестный мужчина расстрелян охранниками у Белого дома

Происшествия

Мужчина незаконно проник на закрытую для посетителей территорию

Неизвестный мужчина расстрелян охранниками у Белого дома
Matt Popovich
Сотрудник Секретной службы США

Вашингтон, 3 июня 2019, 06:15 — REGNUM  Проникнувший с неясными целями на закрытую территорию резиденции президента США мужчина расстрелян службой охраны, сообщает 3 июня агентство Xinhua.

Сообщается, что инцидент произошел вечером воскресенья, 2 июня. Служба охраны обнаружила нарушителя на закрытой территории к северу от Белого дома через некоторое время после того, как президент США Дональд Трамп покинул Южную лужайку.

Сообщается, что обнаружившие нарушителя открыли огонь не сразу, а после устного предупреждения.

О состоянии мужчины сведения на настоящий момент отсутствуют.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника. Происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить