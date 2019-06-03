Неизвестный мужчина расстрелян охранниками у Белого дома

Вашингтон, , 06:15 — REGNUM Проникнувший с неясными целями на закрытую территорию резиденции президента США мужчина расстрелян службой охраны, сообщает 3 июня агентство Xinhua.

Сообщается, что инцидент произошел вечером воскресенья, 2 июня. Служба охраны обнаружила нарушителя на закрытой территории к северу от Белого дома через некоторое время после того, как президент США Дональд Трамп покинул Южную лужайку.

Сообщается, что обнаружившие нарушителя открыли огонь не сразу, а после устного предупреждения.

О состоянии мужчины сведения на настоящий момент отсутствуют.