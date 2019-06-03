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На месте обрушения линии метро в Китае найдены тела всех рабочих

Происшествия

В Метро Циндао сообщили, что тела были обнаружены в 21:00 по местному времени 1 июня

На месте обрушения линии метро в Китае найдены тела всех рабочих
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Место строительства линии №4 метро Циндао

Циндао, Китай, 3 июня 2019, 06:13 — REGNUM  Оставшиеся двое рабочих, считавшихся пропавшими без вести, были найдены мёртвыми под завалами на месте строительства линии метро в китайском городе Циндао провинции Шаньдун на востоке страны, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

В Метро Циндао сообщили, что тела были обнаружены в 21:00 по местному времени 1 июня. Обрушение произошло в 5:40 по местному времени 27 мая на месте строительства линии №4 метро Циндао, засыпав рабочих. Все поисково-спасательные работы прекращены.

Как сообщало ИА REGNUM, на следующий день после трагедии, 29 мая были найдены тела троих рабочих, еще двое целую неделю продолжали считаться пропавшими без вести.

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