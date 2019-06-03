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Количество жертв схода оползня на юге Китая увеличилось до шести человек

Происшествия

Ранее было известно о двух погибших

Количество жертв схода оползня на юге Китая увеличилось до шести человек
Orange County Archives
Оползень

Гуанчжоу, Китай, 3 июня 2019, 05:16 — REGNUM  Шесть человек стали жертвами схода оползня в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

Инцидент произошел около 2:30 по местному времени в деревне Даганпин близ города Янчунь, сообщили в местном департаменте по связям с общественностью. В общей сложности 14 человек находились в жилом здании на момент схода грунта. Восьмерым удалось спастись, остальные — погибли.

Около 20:40 по местному времени спасателям удалось извлечь тела шестерых жертв. Более 300 человек принимали участие в поиске выживших.

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