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В селе Якутии из-за паводка подтоплены дворы и дома

Происшествия

Возле населённого пункта возник затор льда

В селе Якутии из-за паводка подтоплены дворы и дома
Иллюстрация: 75.mchs.gov.ru
Паводок

Якутск, 3 июня 2019, 05:20 — REGNUM  В селе Походск Нижнеколымского района Якутии превышены критические отметки уровня воды в реке Колыма. Подтоплены два дома (залиты полы) и несколько дворов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM администрации населённого пункта.

Подтопление возникло из-за затора льда. На 12.00 по местному времени (4.00 по мск) уровень воды в реке возле села составлял 276 см при критической отметке 266 см. Ожидается, что в ближайшее время уровень воды будет снижаться: осуществлён подрыв льда.

Тем не менее, управление МЧС по республике рекомендует людям, которые находятся на низменных участках, эвакуироваться на возвышенные места или в пункты временного размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая критическая отметка уровня воды в реке Колыма была превышена возле города Среднеколымск Среднеколымского района Якутии, причиной подтопления низменных участков стал затор льда. В пункты временного размещения эвакуированы 14 человек, в том числе 5 детей в возрасте до 14 лет.

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