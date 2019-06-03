Понедельник, 3 Июня 2019 года
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Землетрясение магнитудой 6,1 единицы зафиксировано у берегов архипелага Тон

Происшествия

Сейсмологи охарактеризовали его как разрушительное

Москва, 3 июня 2019, 05:03 — REGNUM  Подземные толчки, магнитуда которых составил 6,1 единицы, были зафиксированы в акватории Тихого океана у островов архипелага Тонга, сообщает Единая геофизическая служба РАН.

По данным источника, эпицентр землетрясения находился в 154 км восточнее Нукуалофа, столицы расположенного на архипелаге Королевства Тонга.

По шкале интенсивности сейсмологи оценивают подземные колебания как разрушительные.

О разрушениях и жертва сообщений к настоящему времени не поступало.

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Землетрясения
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