Землетрясение магнитудой 6,1 единицы зафиксировано у берегов архипелага Тон

Москва, , 05:03 — REGNUM Подземные толчки, магнитуда которых составил 6,1 единицы, были зафиксированы в акватории Тихого океана у островов архипелага Тонга, сообщает Единая геофизическая служба РАН.

По данным источника, эпицентр землетрясения находился в 154 км восточнее Нукуалофа, столицы расположенного на архипелаге Королевства Тонга.

По шкале интенсивности сейсмологи оценивают подземные колебания как разрушительные.

О разрушениях и жертва сообщений к настоящему времени не поступало.