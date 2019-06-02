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При столкновении двух автомобилей в Башкирии погиб один человек

Происшествия

ДТП произошло в воскресенье, 2 июня, на 258 км автодороги Уфа-Оренбург

При столкновении двух автомобилей в Башкирии погиб один человек
AKuptsova
Скорая помощь

Уфа, 2 июня 2019, 23:56 — REGNUM  В Куюргазинском районе Башкирии на трассе столкнулись два транспортных средства — Daewoo Nexia и Lada Granta. Об этом сообщили РИА Новости в МВД по региону.

ДТП произошло в воскресенье, 2 июня, на 258 км автодороги Уфа-Оренбург. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще шестеро были доставлены в больницу для осмотра.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

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Дорожно-транспортные происшествия
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