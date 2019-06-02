После взрывов в Дзержинске объекты восстанавливают 2 тысячи человек

Дзержинск, Нижегородская область, , 23:23 — REGNUM Более 2 тыс. человек было задействовано во время проведения восстановительных работ после взрывов на оборонном завода ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске. Причем ремонт проводится не только на объектах социальной сферы, но и на объектах жилого фонда, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Замена (окон — прим. ред.) уже осуществляется в активном режиме. В первую очередь мы концентрировались на социальных учреждениях», — отметил губернатор.

По его словам, восстановительные работы осуществляли сами работники учреждений, представители подрядных организаций и домоуправляющих компаний, волонтеры, сотрудники МЧС, военные, МВД.

«Все плановые задачи, которые мы перед собой поставили, находятся в графике», — заверил Никитин.

Ранее глава области поручил в первую очередь восстановить школы, где 3 июня будет проходить ЕГЭ по русскому языку — это четыре общеобразовательных учреждения. Экзамен пройдет в штатном режиме.

Напомним, в результате происшествия повреждены 914 окон в 309 жилых домах, в 55 детских садах повреждены 228 окон, в 32 школах — 131 окно. Коммуникации нигде не были повреждены.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 июня в цехе по производству тротила на территории оборонного завода ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске прогремели три взрыва с последующим возгоранием. Площадь пожара составила 800 кв метров непосредственно на площадке предприятия и 400 кв метров — в лесном массиве. Разрушено пять зданий — три складских и два производственных.

По уточненным данным, в результате происшествия пострадали 89 человек, 15 из которых госпитализированы. Все госпитализированные получат материальную помощь в размере 150 тыс. рублей. В числе пострадавших 44 — сотрудники предприятия и 45 — местные жители. Основные травмы люди получили от осколков стекол, которые выбило взрывной волной.

По данным властей Дзержинска и управления МЧС по Нижегородской области, угрозы новых взрывов нет, эвакуация жителей не требуется. 1 июня территории Дзержинска, а также поселков Пыра, Желнино, Кордон Лесной был введен режим ЧС.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»).

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