«Тольяттиазот»: абордаж продолжается

Тольятти, Самарская область, , 23:16 — REGNUM 26 мая страна в очередной раз не заметила День химика. Внимание профессионального и экспертного сообщества поглощено отнюдь не праздничными страстями, которые уже семь лет не стихают по поводу конфликта вокруг отечественного и мирового отраслевого гиганта «большой химии» — тольяттинского предприятия ТоАЗ («Тольяттиазот»). И ещё один скандал пролонгированного действия омрачил рисуемую властями радужную инвестиционную перспективу: итальянский банк «Интеза» уже открыто обвинил российское правосудие в необъективности и предвзятости, которые обернулись серьёзными убытками. Ранее мировые автогиганты Hyundai, KIA, Mercedes и Jaguar Land Rover обратились в ФСБ и Генеральную прокуратуру с жалобой на вовлечённость судов Краснодарского края в мошеннические схемы.

Эти формально не связанные события объединяет одно общее: это признаки ренессанса беззакония «дикого рынка» эпохи 90-х, и продолжающийся захват «Тольяттиазота» оказывается не исключением, а проявлением системного процесса.

Попытки «химического олигарха» Дмитрия Мазепина завладеть этим активом продолжаются с 2007 года, когда принадлежащая Дмитрию Мазепину Объединённая химическая компания «Уралхим» приобрела 9,7 процента акций ОАО «ТОАЗ». Далее следовала стандартная схема, в которой миноритарный пакет используется как абордажный крюк. Об этом ИА REGNUM подробно сообщало в материалах «Химический гигант и федеральная власть под угрозой «лихих 90-х» и «Дело Тольяттиазота». Но в эту отработанную в 90-х годах прошлого века формулу Мазепин внёс свои уникальные ингредиенты. В конце 2016 года федеральную прессу облетели сенсационные заголовки новости об обнаружении на территории «Тольяттиазота» склада запрещённой в России международной террористической организации. Вместе с гранатомётом РПГ-18 спецслужбы обнаружили экстремистскую литературу. На деле это оказалось провокационной инсценировкой, которую спланировал бывший охранник опального олигарха Бориса Березовского Сергей Соколов. Но фиктивные боеприпасы, которые заведомо не были предназначены для диверсии на этом стратегическом предприятии повышенной опасности, сработали как информационная бомба. Ещё в 2015 году в интервью «Комсомольской правде» Соколов обвинил «некоторых российских олигархов» в финансировании запрещённой в РФ ультранационалистической организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). А сразу после «вскрытия террористического схрона» на территории «Толяттиазота» последовала персональная фокусировка: Соколов впрямую возложил ответственность на владельца предприятия Владимира Махлая за связи с международным терроризмом и соорганизацию киевского майдана в 2014 году.17 января 2017 года Сергей Соколов с подельниками был арестован, обвинён по ч. 2 статей 221 и 222 УК РФ в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ и дал соответствующие признательные показания. Но радиация после взрыва этого информационного боекомплекта осталась.

Белыми нитками был шит тот факт, что целью была дискредитация руководства «Тольяттиазота». Эта медийная диверсия была логическим продолжением уголовного дела, возбуждённого в 2012 году по заявлению «Уралхима» против совладельцев и руководителей «Тольяттиазота». Миноритарии ОАО ОАО «Тольяттиазот» предъявили обвинение в хищении продукции предприятия, неполучении прибыли и нанесении существенного ущерба акционерам. «Странная» позиция правоохранителей и столичного Мещанского суда, рассматривавшей дело: в его материалах содержатся документы, превращающие обвинение в фарс. Им на основании документов доподлинно известно, что продукция реализовывалась официально по среднерыночным ценам, и оплата в полном объёме поступила на счета предприятия, а решение о выплате дивидендов принималось открыто и протоколировалось общими собраниями акционеров с участием представителей самих истцов. И даже обеспечительная мера — арест акций компании, сама по себе нарушившая интересы всех акционеров, противоречила сути иска. Фактически единственным субъектом, подпадавшим под это обвинение, явился сам суд. При этом по-прежнему не принимается во внимание ещё одно «пикантное» обстоятельство, которое даёт право прямо заявлять о комплексной операции по рейдерскому захвату ОАО «ТоАЗ».В июне 2017 года участник этого процесса в качестве потерпевшего — Евгений Седыкин — был признан виновным в попытке рейдерского захвата ОАО «Тольяттиазот» и избежал лишения свободы по гуманному решению принять во внимание его почтенный возраст. Суд установил, что Седыкин, владеющий 0,00019% акций завода, провел фиктивное собрание акционеров, подделал его протоколы, назначил себя генеральным директором и попытался на этом основании отстранить законное руководство от управления предприятием.

Сейчас весь фокус внимания — на рассмотрении иска миноритария ТоАЗ Дмитрия Мазепина к владельцам и бывшим руководителям «Тольяттиазота». Слушания по делу проходят в Комсомольском суде г. Тольятти с декабря 2017 года. В мае 2019 года по инициативе судьи Андрея Кириллова по «ускорению» процедуры слушаний перешли к прениям сторон. Управляемый Кирилловым локомотив правосудия лихо проехался по процедурным нормам судебного процесса, выкинув за рамки слушаний показания свидетелей стороны защиты и экспертов.

Фабула процесса «Уралхим vs ТоАЗ» проста, как нравы пещерного века. Рейдер Седыкин, на чьих показаниях строится обвинение, на свободе, а законные владельцы оказались под заочным арестом и были вынуждены руководить работой и развитием химического гиганта из-за рубежа. В таких неравных условиях «Тольяттиазот» ведёт многолетнюю оборону. Депутат Госдумы, главный редактор еженедельника «Собеседник» по поводу происходящего выступил на портале «Свободная пресса»:

«Последнее время всё чаще узнаю о ситуациях, до боли напоминающих разборки 90-х. Ужасно, когда в результате страдают обычные люди и настоящие управленцы. В каком суде им искать правду? Недавно коллектив «Тольяттиазот» написал открытое письмо главе Верховного суда. Это письмо поступило и мне как депутату. Я обязан вникать в такие письма. Изложенное нуждается в честном разбирательстве. «Всё это время мы работаем в условиях постоянного давления на предприятие и его сотрудников, — пишут люди, — дезинформации о нашей работе и о состоянии предприятия в «желтой» прессе, налетов на предприятие вооруженных сотрудников ОМОНа и т.д. На этапе следствия по уголовному делу мы столкнулись с регулярными допросами как руководителей, так и рядовых работников ПАО «Тольяттиазот», проводившимися зачастую в грубой форме, с угрозами и психологическим давлением». По словам авторов письма, арест имущества предприятия сдерживает и затрудняет его развитие. Авторы обращения также ставят вопрос о беспристрастности процесса. «Те факты, которые мы узнаем от непосредственных участников судебных заседаний и из публикаций в СМИ, заставляют нас беспокоиться за судьбу предприятия, за судьбы каждого из более 4000 сотрудников ПАО «Тольяттиазот», за судьбы наших семей». «Обратите внимание на несправедливость, творящуюся в Комсомольской районном суде Тольятти, и просим Вас предпринять предусмотренные законом меры. Мы просим Вас содействовать в том, чтобы судебные решения были справедливыми, объективными и законными», — отмечено в обращении. То, что речь о 4000 с лишним работающих людях и об их семьях, конечно, повод для тревог. Не хотелось бы беспредела, когда право на собственность утверждают дубина и пещерный рык. Рык или рынок? Закон или сила? Вопросы злободневные и пока, увы, имеющие известные ответы. А что будет с обычными людьми, тружениками? Что их ждёт? В очередной раз окажутся за бортом жизни в результате «передела собственности»? «Опасения, высказанные в цитируемом открытом письме в адрес Генпрокуратуры имеют под собой более чем веские основания. Рейдерство — это не просто смена хозяйствующего субъекта. В этом процессе фокусируется столкновение двух стратегий — ориентированного на будущее развития и сиюминутного обогащения. В первой прибыль — не цель, а средство вложения в модернизацию, удержание и расширение рыночных позиций. Во второй — предприятие рассматривается как арифметическая сумма стоимости стен и оборудования, из которых захватчику, как пирату, надо извлечь моментальную выгоду. Не удивительно, что в русле философии «деньги — не средство, а цель» подвергшееся такому нападению предприятие оказывается в экономических и физических руинах.

На своей авторской странице «Делягин.ру» известный экономист и общественный деятель Михаил Делягин подчёркивает:

«Группа Мазепина (в которую вместе с «Уралхимом» входит и «Уралкалий») существует, насколько можно понять по сообщениям СМИ, за счет постоянного кредитования со стороны государственных банков. Так, по данным Forbes, «Уралхим» с долгом в 253 млрд руб. (что почти впятеро превосходит EBITDA — прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) является «ультразакредитованной компанией», а общий долг компаний группы Мазепина превышает 637 млрд. Привлекая кредиты на модернизацию производств, Мазепин, по сообщениям медиа, использует их на какие-то иные нужды. Так, его группа получила значительный кредит Сбербанка под модернизацию ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», однако об обещанной замене устаревшего оборудования пока не слышно. Зато развивается экологическая катастрофа, связанная с отравляющей грунтовые воды и все вокруг «белой горой» — полигоном фосфогипсовых отходов. Помимо экологической катастрофы, «модернизация» по Мазепину (а точнее, ее отсутствие) породила… и социальный кризис: падение качества продукции из-за исчерпания ресурса оборудования привело к остановке сбыта и массовому увольнению сотрудников. В рамках данной гипотезы становятся понятными многие трагические события вокруг соответствующих производств — от «загадочных» и неконтролируемых провалов почв до трагической гибели десяти работников «Уралкалия» в строящемся стволе шахты в Соликамске в декабре 2018 года. Схожую модель по-либеральному эффективного бизнеса, помнится, описывал еще Гоголь в «Мертвых душах», — но безобидный Чичиков, в отличие от воспитанных кровавыми 90-ми олигархов, создавал фиктивные активы вместо того, чтобы захватывать настоящие».

Но и для сценарной модели рейдерского ренессанса «лихих 90-х» попытка захвата «ТоАЗа» — случай особый. То, что на экономическом новоязе принято называть «активом» — это одно из флагманских предприятий российского химпрома, занимающее гигантскую 10-процентную нишу мирового рынка аммиака. Это базовое сырье для так называемой «химии глубокой переработки», в первую очередь — производства удобрений, характеризуется постоянно растущей конъюнктурой. Утрата российским экспортом позиций в этой нише будет немедленно заполнена другими игроками. В настоящий момент на азотном мировом рынке с 70 процентами доли доминируют США. Но в последние годы новые производственные мощности этого сегмента были введены в Австралии, Тринидаде и Тобаго, Саудовской Аравии, Омане, Египте, Катаре, Китае, Иране и Литве. Активность Литвы в сегменте большой мировой химии странным образом совпадает с выбором Дмитрием Мазепиным своего нового гражданства. Заручаясь статусом лояльного гражданина страны ЕС и НАТО, Дмитрий Мазепин продемонстрировал готовность играть против России. В 2009 году он учредил в Латвии дочернее предприятие «Уралхима» с целью контроля экспортных поставок удобрений. Не с этим ли связана возросшая активность этой крайне враждебной России страны на мировом химическом рынке? Параллельно мазепинский «Уралхим» выступил спонсором неонацистской партии «VisuLatvijai!». В результате в 2011 году латвийские ультраправые двукратно нарастили своё представительство в парламенте страны. «Российский кредитный капитал, деньги вкладчиков ведущих банков страны через Мазепина фактически вкладывается в антироссийскую политику. И не важно, по злому ли умыслу или недомыслию происходит этот выстрел в собственную ногу», — считает политолог Каринэ Геворгян. В эксклюзивном интервью ИА REGNUM эксперт подчёркивает:

«Большая химия и её флагман «Тольяттиазот» — это больше, нежели фактор внешней торговли. Если во внешней политике есть понятный субъект принятия решений, то внешняя торговля отличается так называемой полисубъектностью. Формально свобода экономического действия — это фундамент идеологии свободного рынка. Если бы не очевидное обстоятельство: большой внешнеторговый калибр неизбежно становится фактором внешней политики. Мы это видим на примере торговли углеводородами. Это явно демонстрирует политическая коллизия европейского и глобального масштаба вокруг проекта газопровода «Северный поток — 2». На этом фоне транзит российского газа по украинской территории в Западную Европу стал предметом политического торга между мировыми центрами силы и Россией. Но здесь кроется ещё одна политическая мина замедленного действия. Удар по «ТоАЗу» — предельное схлопывание сектора политического манёвра для налаживания конструктивного диалога с Украиной. Речь идёт о ведущем от «Тольяттиазота» к Одесскому порту уникальном аммиакопроводе. Если плачевное состояние украинского газотраспортного комплекса завело процесс осознаваемой украинскими властями неизбежной экономической интеграции в непреодолимый политический лабиринт, то аммиакопровод мог бы стать коммуникационным стержнем жизненно необходимых для России и ЕС политических решений».

И в этом ключе действия рейдеров уже за рамками дилеммы «злой умысел или некомпетентная безответственная корысть». Последствия важнее.