В Турции произошло землетрясение

Анкара, 2 июня 2019, 20:45 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Турции. Об этом, как передает Anadolu Ajans, сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) при правительстве Турции (AFAD).
Подземные толчки, очаг которых залегал на глубине 7 км, зафиксированы 2 июня в районе Хендек провинции Сакарья.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
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