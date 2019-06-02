В Москве произошло ДТП с участием четырех автомобилей

Москва, , 20:29 — REGNUM На юго-западе Москвы столкнулись сразу четыре транспортных средства. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

ДТП произошло в воскресенье, 2 июня, на пересечении ул. Островитянова и ул. Профсоюзная. По последним данным, в результате инцидента пострадал один человек.

«В результате аварии травмы получил один человек, — сказал источник. — На место происшествия для эвакуации пострадавшего вылетал вертолет».

Сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли на место аварии, выясняют причины происшествия.

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