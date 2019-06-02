Воскресенье, 2 Июня 2019 года
20:30:04 МСК

В Москве произошло ДТП с участием четырех автомобилей

Происшествия

ДТП произошло в воскресенье, 2 июня, на пересечении ул. Островитянова и ул. Профсоюзная

Москва, 2 июня 2019, 20:29 — REGNUM  На юго-западе Москвы столкнулись сразу четыре транспортных средства. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

ДТП произошло в воскресенье, 2 июня, на пересечении ул. Островитянова и ул. Профсоюзная. По последним данным, в результате инцидента пострадал один человек.

«В результате аварии травмы получил один человек, — сказал источник. — На место происшествия для эвакуации пострадавшего вылетал вертолет».

Сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли на место аварии, выясняют причины происшествия.

Читайте также: Число пострадавших при ДТП в Ростовской области выросло до 15 человек

А также: Движение на Кутузовском проспекте после крупного ДТП восстановлено

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить