ЧП в детсаду и ночном клубе: проверки в Чувашии

Чебоксары, , 19:58 — REGNUM В Чебоксарах проводится доследственная проверка по факту происшествия в детском саду, где двое пятилетних детей попробовали найденные во время прогулки грибы. Кроме того, выясняются обстоятельства смерти в ночном клубе. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Организована доследственная проверка по факту происшествия в детском саду, где дети нашли грибы и едва не отравились ими. Инцидент произошёл 27 мая 2019 года в Чебоксарах.

«Два пятилетних ребенка во время прогулки нашли у веранды около забора небольшие грибы, сорвали их, пожевали и выплюнули. Дети были доставлены в больницу, где им была оказана медицинская помощь. В связи с отсутствием признаков отравления они в хорошем самочувствии были выписаны домой», — сказал Олег Дмитриев, отметив, что устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также причины и условия, этому способствовавших.

«Следственное управление обращает внимание на необходимость повышенной бдительности и контроля за времяпрепровождением детей, тщательного осмотра территорий школ и детских садов на предмет произрастания там грибов, а также принятия мер к их удалению», — сообщил старший помощник руководителя ведомства.

Ранее в минздраве Чувашии отмечали, что частые отравления грибами среди детей происходят во время прогулок, из-за невнимательности взрослых и неосторожности малышей, тянущих в рот сырой гриб.

Кроме того, следственное управление проводит проверку по факту происшествия в ночном клубе «The one» в Чебоксарах. По предварительным данным, 1 июня около трёх часов ночи здесь скончался посетитель заведения. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, 29 декабря 2018 года возле данного клуба произошла массовая молодёжная драка с применением пистолета. Один из участников драки госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи.

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