СКР назвал возможные причины пожара, погубившего четверых детей на Урале

Богданович, Свердловская область, , 19:43 — REGNUM Погубивший пятерых человек пожар в одной из квартир девятиэтажки в свердловском городе Богдановиче мог произойти при использовании кухонных приборов или при неосторожном обращении с источником открытого огня. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Точную причину возгорания установит судебная экспертиза, отметили в ведомстве.

Известно, что четверо детей 2011, 2017, 2015 и 2018 года рождения были под присмотром своей старшей сестры 2006 года рождения. Родители вместе ос старшим сыном уехали на соревнования.

В квартире этажом выше погиб мужчина 1939 года рождения. Он отравился продуктами горения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл 2 июня. Девочке, под присмотром которой находились дети, удалось выжить. Сейчас ей оказывают помощь врачи. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. А свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил помочь осиротевшей семье всем необходимым и вылечить пострадавшего ребёнка.

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