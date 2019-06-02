Свердловский губернатор поручил помочь семье, потерявшей четверых детей

Богданович, Свердловская область, , 19:03 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оказать всю необходимую помощь семье, в которой из-за пожара погибли четверо детей. Также он дал поручение оказать соответствующую медицинскую помощь ребёнку, который выжил.

Глава региона взял ход расследования уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности на личный контроль и выразил родным и близким погибших детей соболезнования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл 2 июня в одной из квартир на пятом этаже девятиэтажки в городе Богдановиче. Известно, что четверо погибших детей находились под присмотром своей 12-летней сестры.

Родители уехали вместе со своим старшим сыном на соревнования в другой город. Погибли дети в возрасте шести месяцев, двух и трёх лет, а также шести лет.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале прокуратура выясняет причины гибели четверых детей