На Урале прокуратура выясняет причины гибели четверых детей

Богданович, Свердловская область, , 18:48 — REGNUM В Свердловской области прокуратура Богдановича выясняет обстоятельства гибели четверых детей и пенсионера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Смертельный пожар произошёл 2 июня. Погибли дети в возрасте двух, трёх и шести лет, шести месяцев, а также пенсионер. Тела детей были найдены в одной из квартир девятиэтажного дома на пятом этаже, а в квартире этажом выше находился пожилой человек, который, по предварительным данным, отравился продуктами горения.

Известно. что дети находились под присмотром их 12-летней сестры. Родители уехали вместе со старшим сыном на соревнования за пределы города.

Сейчас выясняются все возможные версии причин пожара. Напомним, СКР по факту трагедии возбудил уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале после гибели четверых детей собрали экстренное совещание