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На Урале прокуратура выясняет причины гибели четверых детей

Происшествия

Также было найдено тело пенсионера

Богданович, Свердловская область, 2 июня 2019, 18:48 — REGNUM  В Свердловской области прокуратура Богдановича выясняет обстоятельства гибели четверых детей и пенсионера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Смертельный пожар произошёл 2 июня. Погибли дети в возрасте двух, трёх и шести лет, шести месяцев, а также пенсионер. Тела детей были найдены в одной из квартир девятиэтажного дома на пятом этаже, а в квартире этажом выше находился пожилой человек, который, по предварительным данным, отравился продуктами горения.

Известно. что дети находились под присмотром их 12-летней сестры. Родители уехали вместе со старшим сыном на соревнования за пределы города.

Сейчас выясняются все возможные версии причин пожара. Напомним, СКР по факту трагедии возбудил уголовное дело.

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Пожары в жилых домах
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