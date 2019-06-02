Загрязнение ливневой канализации мазутом произошло в Новороссийске

Новороссийск, Краснодарский край, , 18:31 — REGNUM Попадание мазута в ливневую канализацию произошло в городе Новороссийске Краснодарского края. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Загрязнение канализации мазутом произошло в результате опрокидывания перевозящей его цистерны. Площадь разлива мазута составила 20 кв. метров.

Водитель цистерны получил травмы, он был госпитализирован в городскую больницу Новороссийска.

В настоящее время в месте выхода канализации в Чёрное море дежурят две оперативные группы, которые планируют задержать пятно мазута с помощью плавучих сооружений в случае, если пятно направится к морю.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разливе около шести тонн нефтепродуктов в Нижневартовском районе Югры.

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