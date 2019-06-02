Экс-начальника отряда калужской колонии обвинили в получении взяток

Калуга, , 17:57 — REGNUM В Калужской области утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными сухиничской исправительной колонии №5 регионального управления ФСИН России в совершении сразу четырех преступлений. Об этом 2 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

По её словам, следствием установлено, что мужчина, занимая должность начальника отряда, используя свое должностное положение вопреки интересам службы, незаконно из корыстных побуждений, проносил на территорию учреждения для осужденных мобильные телефоны. За это обвиняемый получал от осужденных в качестве взятки денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению.

«По результатам расследования обвиняемый вину в совершенных преступлениях полностью признал. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Сухиничский районный суд. Санкция ч. 3 ст. 290 УК РФ предусматривает наказание в виде крупного денежного штрафа либо лишением свободы на срок от трёх до восьми лет», — сказала Искрина Лепёхина.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее 40 мобильных телефонов изъяли сотрудники исправительной колонии №3 Калужской области при досмотре микроавтобуса, въезжающего на территорию учреждения. Также были обнаружены две сим-карты, четыре подвески для телефона и 47 зарядных устройства к средствам сотовой связи. Все предметы были спрятаны в картонной коробке, которая находилась в микроавтобусе.

Между тем, с начала 2019 года в исправительных колониях и следственных изоляторах калужского региона при доставке было изъято 32 сотовых телефона. При попытке проноса запрещенных предметов задержано семь граждан.

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