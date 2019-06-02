На Урале после гибели четверых детей собрали экстренное совещание

Богданович, Свердловская область, , 17:50 — REGNUM В городе Богдановиче после гибели в пожаре четверых детей проходит экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе свердловского управления МЧС.

Заседание комиссии инициировало областное управление МЧС. Ведёт его глава областного управления МЧС Виктор Теряев. В ходе заседания анализируются причины трагедии и рассматривается вопрос о том, какие дополнительные меры можно принять для повышения безопасности многодетных семей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл утром 2 июня. Погибли четыре ребёнка, ещё одному медики оказывают помощь.

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