Число пострадавших при ДТП в Ростовской области выросло до 15 человек

Ростов-на-Дону, , 17:19 — REGNUM До 15 человек возросло число пострадавших в результате ДТП с пассажирским автобусом в Азовском районе Ростовской области. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба министерства здравоохранения по региону.

По уточнённым данным, в результате столкновения рейсового пассажирского автобуса с грузовиком MAN пострадали 15 человек. 11 человек, в том числе трое детей, были госпитализированы, четверо получили медпомощь амбулаторно.

Троих пострадавших доставили в больницы скорой помощи города Новочеркасска, восемь человек находятся в центральной районной больнице Аксайского района. Отмечается, что в случае необходимости к пострадавшим готовы выехать областные специалисты.

Ранее ИА REGNUM сообщало об 11 пострадавших в результате массового ДТП в Ростовской области. По предварительной информации, автобус столкнулся с фурой MAN в момент, когда большегруз остановился перед переходом, пропуская людей.

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