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Число пострадавших при ДТП в Ростовской области выросло до 15 человек

Происшествия

Госпитализировано 11 человек, в том числе трое детей

Число пострадавших при ДТП в Ростовской области выросло до 15 человек
Иван Шилов © ИА REGNUM
Скорая помощь

Ростов-на-Дону, 2 июня 2019, 17:19 — REGNUM  До 15 человек возросло число пострадавших в результате ДТП с пассажирским автобусом в Азовском районе Ростовской области. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба министерства здравоохранения по региону.

По уточнённым данным, в результате столкновения рейсового пассажирского автобуса с грузовиком MAN пострадали 15 человек. 11 человек, в том числе трое детей, были госпитализированы, четверо получили медпомощь амбулаторно.

Троих пострадавших доставили в больницы скорой помощи города Новочеркасска, восемь человек находятся в центральной районной больнице Аксайского района. Отмечается, что в случае необходимости к пострадавшим готовы выехать областные специалисты.

Ранее ИА REGNUM сообщало об 11 пострадавших в результате массового ДТП в Ростовской области. По предварительной информации, автобус столкнулся с фурой MAN в момент, когда большегруз остановился перед переходом, пропуская людей.

Читайте ранее в этом сюжете: 11 человек пострадали в массовом ДТП в Ростовской области

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Дорожно-транспортные происшествия
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