Проверку информации о массовом скоплении собак в Подмосковье начал СКР

Москва, , 16:52 — REGNUM Доследственную проверку начало главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области в связи с поступившей информацией о массовых скоплениях бездомных собак на улицах городов Подмосковья. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Информация о проблемах, связанных с появлением стай бездомных собак, свободно разгуливающих на улицах подмосковных городов Ивантеевка, Щелково и Ногинск появилась 2 июня утром в эфире одного из федеральных телеканалов.

Журналисты утверждали, что бездомные собаки представляют угрозу для жителей Подмосковья. Животные бросаются на людей, многие собаки больны инфекционными заболеваниями.

По данному сообщению СМИ следователи СУ СК РФ по Московской области инициировали доследственную проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, о которых было рассказано в сюжете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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