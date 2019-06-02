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200 человек эвакуировали из ТЦ в Краснодаре из-за пожара

Происшествия

Есть пострадавший

Краснодар, 2 июня 2019, 16:41 — REGNUM  200 человек эвакуированы из здания торгового центра «Галактика» в Краснодаре 2 июня. Причиной эвакуации стало возгорание — как выяснилось позже, в подсобном помещении ТЦ загорелись старые вещи.

По информации «Россия-Кубань», пожар был ликвидирован сотрудниками торгового центра до прибытия подразделений пожарной охраны. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что горели бывшие в употреблении вещи, площадь возгорания около 5 кв.м.

В общей сложности из здания ТЦ эвакуировали около 200 человек. Известно об одном пострадавшем.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в Индии в городе Сурат загорелся торговый центр, в огне погибли 17 человек.

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Пожары в учреждениях торговли
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