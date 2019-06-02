На Украине мужчина выпал из корзины воздушного шара и погиб

Львов, Украина, , 16:29 — REGNUM Мужчина погиб, выпав из корзины воздушного шара во Львовской области Украины. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба Национальной полиции по региону.

Трагический инцидент произошёл около 21:00 по местному времени 1 июня. В районе села Репехов Жидачевского района Львовской области мужчина 47 лет выпал из корзины принадлежащего ему воздушного шара.

Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Личность погибшего установлена, он оказался жителем одного из сёл в Пустомытовском районе.

Тело мужчины было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало об инциденте с воздушным шаром в Крыму. Во время фестиваля воздухоплавания в Феодосии из воздушного шара при приземлении выпали трое взрослых, а оставшегося в корзине ребёнка унесло в сторону моря. К счастью, через некоторое время шар благополучно приземлился. В результате происшествия никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: В Феодосии люди упали с воздушного шара, ребёнка унесло в корзине