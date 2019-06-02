11 человек пострадали в массовом ДТП в Ростовской области

Ростов-на-Дону, , 15:51 — REGNUM 11 человек пострадали в результате столкновения грузовика с пассажирским автобусом в Аксайском районе Ростовской области. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 13:30 мск на 1049-м км трассы М-4 «Дон». Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Новочеркасск — Ростов-на-Дону столкнулся с грузовым автомобилем MAN.

По предварительной информации, автобус врезался в фуру в момент, когда она затормозила перед пешеходным переходом, чтобы пропустить переходящих дорогу людей. После столкновения автобус по касательной задел ещё один грузовой автомбиль и легковой автомобиль «Рено».

В результате ДТП пострадали 11 человек. Девять пострадавших, в том числе трое детей, были госпитализированы с травмами в состоянии средней степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.

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