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На Урале девочка погибла от смесителя, выброшенного ребёнком

Происшествия

Предмет упал с одного из верхних этажей многоэтажки

Нижний Тагил, Свердловская область, 2 июня 2019, 14:40 — REGNUM  В свердловском Нижнем Тагиле восьмилетняя девочка погибла от смесителя, который выбросил мальчик 2013 года рождения. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Металлический предмет упал с одного из верхних этажей многоэтажки. Спасти девочку не удалось. По факту трагедии проводится проверка. Следователи устанавливают все условия, которые способствовали произошедшему.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла вечером 1 июня возле одного из домов на Ленинградском проспекте. У девочки диагностировали черепно-мозговую травму.

Читайте ранее в этом сюжете: Девочка в Нижнем Тагиле погибла из-за сброшенного на неё из окна смесителя

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Несчастные случаи с детьми
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