На Урале девочка погибла от смесителя, выброшенного ребёнком

Нижний Тагил, Свердловская область, , 14:40 — REGNUM В свердловском Нижнем Тагиле восьмилетняя девочка погибла от смесителя, который выбросил мальчик 2013 года рождения. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Металлический предмет упал с одного из верхних этажей многоэтажки. Спасти девочку не удалось. По факту трагедии проводится проверка. Следователи устанавливают все условия, которые способствовали произошедшему.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла вечером 1 июня возле одного из домов на Ленинградском проспекте. У девочки диагностировали черепно-мозговую травму.

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