На Урале возбудили дело после гибели четверых детей в пожаре

Богданович, Свердловская область, , 14:26 — REGNUM В свердловском городе Богдановиче на месте гибели четверых детей работает усиленная следственная группа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

По факту причинения детям смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело, добавили в СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл 2 июня. В одной из квартир дома на улице Кунавина были найдены тела четверых детей.

Ещё один ребёнок жив, сейчас ему оказывают помощь. Следователи уточняют информацию о возрасте детей.

Читайте ранее в этом сюжете: Четверо детей стали жертвами пожара в Свердловской области