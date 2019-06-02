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На Урале возбудили дело после гибели четверых детей в пожаре

Происшествия

На месте работает усиленная следственная группа

Богданович, Свердловская область, 2 июня 2019, 14:26 — REGNUM  В свердловском городе Богдановиче на месте гибели четверых детей работает усиленная следственная группа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

По факту причинения детям смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело, добавили в СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл 2 июня. В одной из квартир дома на улице Кунавина были найдены тела четверых детей.

Ещё один ребёнок жив, сейчас ему оказывают помощь. Следователи уточняют информацию о возрасте детей.

Читайте ранее в этом сюжете: Четверо детей стали жертвами пожара в Свердловской области

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Пожары в жилых домах
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