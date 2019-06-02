Четверо детей стали жертвами пожара в Свердловской области

Богданович, Свердловская область, , 14:12 — REGNUM Четыре ребёнка погибли при пожаре в многоквартирном доме в городе Богдановиче Свердловской области. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар произошёл в квартире на пятом этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома. Площадь возгорания составила 40 кв. метров. К ликвидации пожара были привлечены 8 единиц техники и 19 человек личного состава.

Из подъезда, где произошёл пожар, было эвакуировано 23 человека. Возгорание было ликвидировано в течение 30 минут. В горевшей квартире были обнаружены тела четырёх детей. Их возраст и личности устанавливаются.

Ещё одни ребёнок пострадал в ходе пожара, ему была оказана медицинская помощь.

По факту гибели детей следственным управлением следственного комитета РФ по региону было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели четырёх человек, в том числе троих детей в результате пожара в дачном доме. Трагедия произошла под Хабаровском.

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