Ликвидирован пожар в павильоне «Рыболовство» на ВДНХ

Москва, , 13:58 — REGNUM Пожар на цокольном этаже павильона «Рыболовство» на ВДНХ в Москве ликвидирован. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Информация о возгорании по адресу проспект Мира, д. 119, стр. 38 в Москве было получено в ГУ МЧС по городу в 11:54. По данному адресу находится павильон «Рыболовство» на ВДНХ.

По прибытия пожарных на место происшествия было установлено, что воспламенились стройматериалы и утеплитель в реконструируемом павильоне. Площадь возгорания составила 20 кв. метров.

Ликвидация возгорания произошла в 12:42. Пострадавших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на цокольном этаже в павильоне «Рыболовство» на ВДНХ. Люди, находившиеся в здании на момент возгорания, успели самостоятельно покинуть павильон до прибытия пожарных.

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