Воскресенье, 2 Июня 2019 года
13:07:03 МСК

Движение на Кутузовском проспекте после крупного ДТП восстановлено

Происшествия

Пострадали шесть человек

Москва, 2 июня 2019, 13:06 — REGNUM  Движение автомобилей на Кутузовском проспекте Москвы восстановлено после крупного дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали шесть человек. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает пресс-служба Московского транспорта на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Движение на Кутузовском проспекте восстановлено частично: одна полоса занята дорожными службами», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рейсовый автобус «Мосгортранса» столкнулся с тремя легковыми автомобилями на пересечении Кутузовского проспекта с Минской улицей на западе Москвы. В результате ДТП пострадали шесть человек. Двое пострадавших — мужчина и женщины — были эвакуированы в больницу с места ДТП на медицинском вертолете Московского авиационного центра.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить