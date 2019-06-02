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Пять человек пострадали при столкновении двух судов в Венеции

Происшествия

Столкнулись круизный лайнер и прогулочный катер

Венеция, Италия, 2 июня 2019, 13:07 — REGNUM  Пять человек пострадали при столкновении круизного лайнера MSC Opera и прогулочного катера River Countess в Венеции. Об этом 2 июня сообщает газета La Repubblica.

По предварительным данным, дрейфовавший из-за поломки круизный лайнер отнесло к причалу у пристани Сан-Базилио в венецианском канале Джудекка, где стоял прогулочный катер со 130 пассажирами на борту.

В результате столкновения пострадали четыре человека на борту катера и один человек на борту круизного лайнера. Несколько пассажиров из-за столкновения оказались в воде.

На месте ЧП работают спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов. Организована эвакуация пассажиров прогулочного катера.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении катера на реке Дунай в Будапеште, в результате которого погибли семь человек, пропавшими без вести числятся 21 человек. По предварительной информации, катер затонул после столкновения с плавучим отелем.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами крушения катера в Будапеште стали семеро граждан Южной Кореи

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