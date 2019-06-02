Воскресенье, 2 Июня 2019 года
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Произошёл пожар в павильоне «Рыболовство» на ВДНХ в Москве

Происшествия

Люди покинули павильон до прибытия пожарных

Москва, 2 июня 2019, 12:49 — REGNUM  Возгорание произошло на цокольном этаже одного из павильонов на ВДНХ в Москве. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

По предварительным данным, пожар произошёл по адресу проспект Мира, 119, строение 38. Речь идёт о павильоне «Рыболовство» на ВДНХ. Площадь пожара уточняется.

Павильон в настоящее время находится на реконструкции. Люди успели покинуть здание до приезда пожарных на место происшествия.

По предварительной информации, пострадавших нет. О причинах пожара информации не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в здании МВД Франции в Париже. Из-за пожара были эвакуированы сотрудники министерства. В результате пожара никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Читайте ранее в этом сюжете: В здании МВД Франции произошел пожар

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Пожары в многоэтажных зданиях
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