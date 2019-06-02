Девочка в Нижнем Тагиле погибла из-за сброшенного на неё из окна смесителя

Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:48 — REGNUM Девочка восьми лет скончалась в результате падения на неё смесителя, брошенного из окна жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по Свердловской области.

По предварительной информации, ЧП произошло 1 июня на придомовой территории одного из жилых многоквартирных домов по Ленинградскому проспекту в Нижнем Тагиле.

Девочка получила черепно-мозговую травму в результате падения на неё металлического смесителя, сброшенного из окна одного из верхних этажей многоэтажного жилого дома. Предварительно установлено, что смеситель бросил мальчик 2013 года рождения.

Девочка была доставлена в больницу, но, к сожалению, спасти её не удалось. По факту произошедшего следственным отделом по Дзержинскому району Нижнего Тагила проводится доследственная проверка с целью выяснения всех обстоятельств, а также причин, приведших к трагедии. Произошедшему будет дана правовая оценка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о несчастном случае с девятилетним ребёнком в Ярославской области. Мальчик получил черепно-мозговую травму в результате обрушения плиты воинского мемориала, на которую он пытался залезть. Ребёнок был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

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