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Два человека погибли, четверо пропали без вести при сходе селя на юге Китая

Происшествия

Поисково-спасательная операция продолжается

Пекин, 2 июня 2019, 11:49 — REGNUM  Два человека погибли при сходе селевого потока в китайской провинции Гуандун на юге страны. Об этом 2 июня сообщает агентство «Синьхуа».

Сход селя произошёл 2 июня около 02:30 по местному времени (21.30 мск 1 июня) в деревне Даганпин возле города Янцзян.

Селевой поток обрушился на временную трёхэтажную постройку для рабочих, в которой на момент происшествия находились шесть человек.

Спасатели, прибывшие на место ЧП уже обнаружили два тела погибших. Ещё четыре человека числятся пропавшими без вести.

Поисково-спасательная операция на месте схода селя продолжается. Отмечается, что сход селевых потоков был вызван ливневыми дождями, которые продолжаются на юге Китая уже несколько дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Гуанси-Чжуанской автономной области Китая жертвами сильных ливней стали семь человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами ураганов и ливней в китайском Гуанси стали семь человек

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